Бледанс рассказала, что потратила свой первый гонорар на синие сапоги

Актриса Нонна Гришаева сообщила, что свой первый гонорар потратила на игрушку. Звезда «Папиных дочек» получила три рубля пятьдесят копеек в 1979 году за съемки в фильме «Фотография на стене».

По словам Гришаевой, вместе с мамой они тут же пошли в магазин и купили куклу.

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что на первый гонорар купила себе обувь.

Покупку нельзя было назвать спонтанной, но о ней Бледанс немного сожалеет. Она заявила, что сейчас бы приобрела что-то более ценное для дома.

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