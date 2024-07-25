Бледанс рассказала, что потратила свой первый гонорар на синие сапоги

Актриса Нонна Гришаева сообщила, что свой первый гонорар потратила на игрушку. Звезда «Папиных дочек» получила три рубля пятьдесят копеек в 1979 году за съемки в фильме «Фотография на стене».
По словам Гришаевой, вместе с мамой они тут же пошли в магазин и купили куклу.
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что на первый гонорар купила себе обувь.
Покупку нельзя было назвать спонтанной, но о ней Бледанс немного сожалеет. Она заявила, что сейчас бы приобрела что-то более ценное для дома.
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«Я купила себе в комиссионке синие сапоги на каблуке. Точно не помню, сколько они стоили. Но цена была приличная, в размере средней зарплаты в то время. Где-то около 100 рублей. Сапоги мне понравились.
Но если бы это было на сегодняшний день, конечно, я бы купила что-то другое. Наверное, какой-нибудь кузнецовский фарфор или какие-то еще штучки XIX века. Но на тот момент, к сожалению, я не понимала, что надо покупать», — отметила актриса.
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