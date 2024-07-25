Малиновская заявила, что Глюк'оZу нужно было осудить еще после участия в вечеринке Ивлеевой

Скандальное выступление Натальи Ионовой (Глюк'оZа) в Красноярске продолжает обсуждаться в медиапространстве.

Во время концерта певица вела себя не совсем адекватно. Она строила гримасы и трогала тело руками. Позднее Наталья Ионова объяснила свое странное поведение приемом антидепрессантов, которые ей назначил врач. Как утверждает Наталья, у нее начались панические атаки и пропал сон после смерти бабушки.

Продюсер Максим Фадеев сразу же отреагировал на инцидент. Он сообщил, что намерен через суд лишить певицу творческого псевдонима и запретить ей исполнять песни, им написанные.

В свою очередь, бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина после скандала с Глюк'оZой предложила проверять артистов перед выступлением на допинг.

Телеведущая, актриса и модель Маша Малиновская в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковала эту инициативу.

«Думаю, что она хайпует. Каждый решил высказаться, чтобы сделать маленький пиар для себя. Чтобы о нем начали активно говорить», — считает Маша Малиновская.

При этом она заявила, что не поддерживает Наталью Ионову в этой ситуации.

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