Сын Высоцкого рассказал о традиции, которую соблюдает в годовщину смерти знаменитого отца

В этот четверг, 25 июля, отмечается очередная годовщина со дня смерти Владимира Высоцкого. Легендарного барда и актера не стало 44 года назад.
Его сын Никита Высоцкий, занимающий должность директора Музея Владимира Высоцкого, рассказал Teleprogramma.pro о традиции, которая сложилась за последние годы.
В этот день учреждение не продает билеты, а пускает людей бесплатно. Также Никита Владимирович сообщил, что следит за могилой отца и обязательно посещает ее в годовщину.
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«Могу сказать, что в музее посетителей стало больше. По сравнению с прошлым годом на 30 процентов выросла посещаемость. И на кладбище тоже. Я слежу за этим, смотрю, как люди приходят. Понятно, что как раньше, когда он только ушел из жизни, такого нет и, думаю, никогда не будет. Но мне кажется, что Владимир Высоцкий востребован, он в сегодняшнем дне существует.
Это я смотрю по различным ресурсам в Интернете, где в основном как раз именно молодежь реализовывает свои какие-то вопросы и интересы. В Интернете Высоцкий — один из самых скачиваемых российских авторов и исполнителей. И у меня нет ощущения, что Высоцкому грозит забвение.
Понятно, что время безжалостно, поэтому музей работает для того, чтобы Владимир Высоцкий был доступен во всяком случае. Чтобы не становился навязанной фигурой, кумиром бабушек и дедушек», — заявил сын артиста.
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