Сын Высоцкого рассказал о традиции, которую соблюдает в годовщину смерти знаменитого отца

В этот четверг, 25 июля, отмечается очередная годовщина со дня смерти Владимира Высоцкого. Легендарного барда и актера не стало 44 года назад.

Его сын Никита Высоцкий, занимающий должность директора Музея Владимира Высоцкого, рассказал Teleprogramma.pro о традиции, которая сложилась за последние годы.

В этот день учреждение не продает билеты, а пускает людей бесплатно. Также Никита Владимирович сообщил, что следит за могилой отца и обязательно посещает ее в годовщину.

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