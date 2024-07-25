Сын Высоцкого раскрыл причину феноменальной популярности отца, процитировав строчку из его песни

Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года. Со дня смерти известного барда, поэта и актера прошло уже 44 года, но он, согласно соцопросам, по-прежнему остается национальным кумиром для многих россиян. В народном рейтинге Владимир Высоцкий занимает вторую строчку, уступая только космонавту Юрию Гагарину.

Почему артист долгие годы остается символической фигурой, рассказал его сын Никита Высоцкий в беседе с Teleprogramma.pro. По мнению Никиты Владимировича, в современной музыке, литературе и кино за последние 30 лет не появилось ничего по-настоящему значимого.

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