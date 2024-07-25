Сын Высоцкого раскрыл причину феноменальной популярности отца, процитировав строчку из его песни

Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года. Со дня смерти известного барда, поэта и актера прошло уже 44 года, но он, согласно соцопросам, по-прежнему остается национальным кумиром для многих россиян. В народном рейтинге Владимир Высоцкий занимает вторую строчку, уступая только космонавту Юрию Гагарину.
Почему артист долгие годы остается символической фигурой, рассказал его сын Никита Высоцкий в беседе с Teleprogramma.pro. По мнению Никиты Владимировича, в современной музыке, литературе и кино за последние 30 лет не появилось ничего по-настоящему значимого.
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«Не скажу, что «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков» (строчка из песни Владимира Высоцкого «Дорогая передача». — Прим. ред.), однако сейчас в массовой культуре повтор и застой. И молодые люди, когда вдруг обращаются к прошлому, понимают, что там сделано много прекрасного и интересного, в том числе есть песни Высоцкого. Владимир Высоцкий — это серьезно, талантливо, смешно, энергично, правдиво, очень просто и легко. Можно сейчас назвать человека, в адрес которого будет столько эпитетов? К сожалению, нет.
Но это не в упрек никому. Просто такое было время. Бывали времена, когда литература активно двигалась. Золотой век русской литературы начался с Александра Пушкина. Бывало время, что инженеры что-то изобретали. Мне кажется, что активные, талантливые люди, через которых время себя проявляет, сейчас не в культуре, а где-то в другом месте. Может быть, в религии, в IT-технологиях, в бизнесе», — считает Никита Высоцкий.
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