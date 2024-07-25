Довлатова — об оскандалившейся Глюк'оZе: «Зритель ее должен простить, а Фадеев — отнестись с пониманием»

Выступление Натальи Ионовой (Глюк'оZа) в Красноярске наделало много шуму. Певица вела себя неадекватно и не попадала в ноты. Зрители были шокированы ее поведением. Сама Наталья Ионова объяснила произошедшее тем, что принимает антидепрессанты. У нее начались панические атаки после смерти любимой бабушки.
Между тем продюсер Максим Фадеев назвал Наталью Ионову манипулятором. Он намерен отобрать у певицы творческий псевдоним и запретить ей исполнять написанные им песни.
За Глюк'оZу вступилась радиоведущая и актриса Алла Довлатова. Она рассказала Teleprogramma.pro, что давно знает певицу.
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«Я считаю, что и зритель ее должен простить, и Макс Фадеев — отнестись к ней с пониманием. Нельзя так, она же не злодейка. Наталья — хорошая женщина, я знаю ее много лет и очень уважаю. Она добрейшей души человек, поэтому не заслужила такого отношения.
Я сейчас нахожусь на отдыхе, но захожу в соцсети. Когда это увидела, подумала тоже, что надо ее поддержать. Потому что в такой момент человеку нужна поддержка. Я не люблю комментарии на эту тему давать, но вам большое спасибо, что дали возможность ее поддержать», — заявила Довлатова.
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