Довлатова — об оскандалившейся Глюк'оZе: «Зритель ее должен простить, а Фадеев — отнестись с пониманием»

Выступление Натальи Ионовой (Глюк'оZа) в Красноярске наделало много шуму. Певица вела себя неадекватно и не попадала в ноты. Зрители были шокированы ее поведением. Сама Наталья Ионова объяснила произошедшее тем, что принимает антидепрессанты. У нее начались панические атаки после смерти любимой бабушки.

Между тем продюсер Максим Фадеев назвал Наталью Ионову манипулятором. Он намерен отобрать у певицы творческий псевдоним и запретить ей исполнять написанные им песни.

За Глюк'оZу вступилась радиоведущая и актриса Алла Довлатова. Она рассказала Teleprogramma.pro, что давно знает певицу.

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