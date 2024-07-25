Довлатова вспомнила, как выступала на сцене с нетрезвыми партнерами: «Очень неприятно и тяжело»

Певица Наталия Гулькина после скандального концерта Глюк'оZы в Красноярске предложила проверять всех артистов перед выступлением на допинг. Гулькина заявила, что готова быть первой, кто пройдет такую проверку.
Предложение экс-солистки группы «Мираж» в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала радиоведущая и актриса Алла Довлатова.
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«Думаю, что идея неплохая. Гулькина — человек опытный и зарекомендовавший себя как артист, который не пользовался никогда допингами. Много лет ее знаю. Поэтому она имеет право высказать такую точку зрения. Я даже под легким алкоголем за мои 30 с лишним лет работы на радио в эфир ни разу не выходила. И никогда не позволяла себе такого за 20 лет работы на театральной сцене.
При том что у меня бывали партнеры, которые себе такое позволяли. Это было очень редко, буквально два раза в жизни, когда мне приходилось играть с такими людьми. Это было очень неприятно и очень тяжело. Но я не хочу судить людей. Может быть, у кого-то в жизни случаются горести, что они не могут эмоционально с этим справиться, поэтому с ними такие вещи происходят», — заявила Алла Довлатова.
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