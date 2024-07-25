Довлатова вспомнила, как выступала на сцене с нетрезвыми партнерами: «Очень неприятно и тяжело»

Певица Наталия Гулькина после скандального концерта Глюк'оZы в Красноярске предложила проверять всех артистов перед выступлением на допинг. Гулькина заявила, что готова быть первой, кто пройдет такую проверку.

Предложение экс-солистки группы «Мираж» в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала радиоведущая и актриса Алла Довлатова.

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