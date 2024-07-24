Не выдержала жизни под колпаком? Почему Пугачевой пришлось срочно сбежать из России

Жизнь Аллы Пугачевой в последнее время полна тайн и загадок. Народная артистка после известных событий внезапно сорвалась и уехала за границу вместе с мужем и маленькими детьми.

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова заявила Teleprogramma.pro, что люди напрасно костерят певицу, дескать, если бы они узнали причину, которая заставила певицу покинуть отчий дом, они бы изменили о ней свое мнение.

«Она никого не предавала», — заверила Дорондова нашего корреспондента.

И, поскольку помощница знаменитости так и не раскрыла причину, по которой Пугачева улетела в Израиль, мы попросили приоткрыть завесу тайны таролога Анну Горшкову .

«Я вижу, что за ней и ее мужем пристально наблюдали, и возможно, был контроль со стороны либо каких-то структур, либо людей, которые им мешали жить. Возможно, сложилась ситуация, которая казалась им неблагоприятной для дальнейшего будущего. Поэтому они приняли решение резко поменять место жительства», — прокомментировала расклад Таро Анна Горшкова.