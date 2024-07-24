О Высоцкой, снявшей забавное видео с Кончаловским, — профайлер Анищенко: «У них все хорошо»

Актриса и муза 86-летнего режиссера Андрея Кончаловского сняла забавный ролик с его участием. 50-летняя Юлия Высоцкая выложила игривое видео, на котором Кончаловский сидит в кресле и держит ее за руку. Супруга кинорежиссера сначала надевает на себя шляпу, а потом этот предмет гардероба оказывается на голове Кончаловского. Юлия смеется, но ее муж выглядит не совсем довольным.

Пара находится в браке уже 26 лет и не давала поводов усомниться в их крепком союзе. Профайлер Илья Анищенко считает, что актриса и режиссер по-прежнему счастливы вместе.

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