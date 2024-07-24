О Высоцкой, снявшей забавное видео с Кончаловским, — профайлер Анищенко: «У них все хорошо»

Актриса и муза 86-летнего режиссера Андрея Кончаловского сняла забавный ролик с его участием. 50-летняя Юлия Высоцкая выложила игривое видео, на котором Кончаловский сидит в кресле и держит ее за руку. Супруга кинорежиссера сначала надевает на себя шляпу, а потом этот предмет гардероба оказывается на голове Кончаловского. Юлия смеется, но ее муж выглядит не совсем довольным.
Пара находится в браке уже 26 лет и не давала поводов усомниться в их крепком союзе. Профайлер
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«Кончаловский действительно сидит немного уставший. Есть недовольство, где он чуть-чуть губы поджимает. Может быть, не доволен, что она так себя ведет. Но какой-то сильной усталости и сильного гнева на нее я здесь не вижу. Оба расслаблены, хорошо держатся за руку, Высоцкая его гладит по плечу.
То есть конфликта у них нет. Нельзя сказать, что она ему надоела и он от нее устал. Нет, у них все хорошо. Если бы была усталость от отношений, у него проявились бы более яркие эмоции», — отметил Анищенко в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: соцсети Юлии Высоцкой
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