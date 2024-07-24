Алла Пугачева высказалась о старшем сыне Кристины Орбакайте: «В нашу породу»

Алла Пугачева сейчас находится за пределами России. Причину своего отъезда она так и не объяснила поклонникам. Ее бывшая домработница Люся (Людмила Дорондова) рассказала Teleprogramma.pro, что они были достаточно вескими. Но предательницей она точно не была и никогда не будет.

Люся уверена на сто процентов, что ее бывшая работодательница — человек честный, добрый и щедрый. Она призналась, что на чужбине народной артистке живется совсем непросто. Во-первых, человеку в ее возрасте уже трудно переносить такую лавину хейта. Во-вторых, жаркий климат артистка тяжело переносит из-за больных ног и сердца.

А вот с расставанием со внуками Алла Пугачева уже свыклась — они почти все самостоятельные, да и их мама Кристина Орбакайте способна позаботиться о детях в полной мере.

«Внуки уже взрослые, Никите за 30, Дэни тоже до 30 недалеко. Когда у нее первый внук появился, Никита, конечно, она его больше всех любила. Он был первый, рыжий. Она говорила: «В нашу породу». Дэнька красавчиком был всегда. Внуков она очень любит, всех своих детишек. Как их не любить? Такие ангелочки, нужно еще поискать таких!» — сказала Людмила Дорондова изданию.