Об отношених Собчак и Богомолова честно высказался профайлер: «Жесткий конфликт»

Режиссеру Константину Богомолову 23 июля исполнилось 49 лет. Свой день рождения Богомолов вместе с женой Ксенией Собчак отметил в Италии.

Журналистка поздравила мужа и опубликовала в соцсетях совместное фото с ним. Супруги на снимке слились в поцелуе, но внимательные подписчики заметили, что Богомолов и Собчак выглядят неестественно, как будто играют в любовь.

Профайлер Илья Анищенко считает, что фото действительно постановочное, а отношения супругов сейчас натянуты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .