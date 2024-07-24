Об отношених Собчак и Богомолова честно высказался профайлер: «Жесткий конфликт»

Режиссеру Константину Богомолову 23 июля исполнилось 49 лет. Свой день рождения Богомолов вместе с женой Ксенией Собчак отметил в Италии.
Журналистка поздравила мужа и опубликовала в соцсетях совместное фото с ним. Супруги на снимке слились в поцелуе, но внимательные подписчики заметили, что Богомолов и Собчак выглядят неестественно, как будто играют в любовь.
Профайлер
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«Ксения от Константина вообще закрывается, выставляет аж тройной барьер. Это левая рука, плечо, сумка в ее руках и еще ногу от него отставляет. Она очень сильно себя контролирует: перехватывает правой рукой левую. У нее сильный стресс и желание держать себя в руках.
У Богомолова — руки в боки, это жест невидимого расширения, желания быть больше. И здесь он связан с каким-то недовольством и дискомфортом. Тела они тоже особо друг к другу не разворачивают. В общем, показной поцелуй на публику, что все хорошо, но в итоге какой-то у них жесткий конфликт. Думаю, там хороших, нормальных отношений уже нет. На самом деле там, простите за такое слово, все хреново», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: соцсети
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