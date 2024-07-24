При чем тут психотерапевт? О жизни Эмина после развода и третьей женитьбе — журналист Беккужев

Эмин Агаларов накануне подтвердил слухи о том, что он во второй раз женился на модели Алене Гавриловой. Их первый брак продержался с 2018 по 2020 год. И в 2024 году они вновь расписались.

Как рассказал сайту Teleprogramma.pro журналист Антон Беккужев , Эмин Агаларов мог проработать многие проблемные моменты в своем характере с психотерапевтом, поэтому вторая попытка связать себя узами брака с Аленой Гавриловой может получиться очень удачной.

«В интервью Ксении Собчак Эмин признавался, что у него достаточно сложный характер, а расставание с Аленой было связано с ним в первую очередь, именно он не сумел найти компромисс. Он говорил, что авторитарен в отношениях, очень ревнивый, не готов идти на уступки и что с ним на самом деле женщинам достаточно сложно уживаться. После развода с Аленой Гавриловой он также признавался, что работал с психотерапевтом, чтобы проработать эти качества. Видимо, работа с психотерапевтом дала свои плоды», — прокомментировал Беккужев сайту.

Антон заметил, что Эмин уже зрелый мужчина и, конечно же, мечтает о семейном очаге. Алена для него — прекрасная пара.