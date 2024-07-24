Как живет Пышненко после «Сокровищ императора»: тоска по Китаю, отношения с братом, новый проект с Галустяном

Teleprogramma.pro продолжает проект «Жизнь после шоу». Мы уже рассказали, как изменили свои судьбы после выхода шоу «Сокровища императора» Парур Хачатуров, Елена Путылина и Роман Попов. Сегодня настала очередь комика Ивана Пышненко.

Артист участвовал в проекте вместе с братом Андреем Пышненко и отличался вдумчивым неконфликтным поведением, чем порой даже вызывал раздражение у некоторых членов команды. Однако Пышненко уверен, что люди ценят не только зрелищность и эпатаж, но и мудрое отношение к жизни. Сейчас Иван занят в многочисленных творческих проектах и сохраняет связь с другими участниками шоу.

О том, куда был бы потрачен один млн юаней в случае победы

«Если бы я выиграл один млн юаней, я бы, конечно же, разделил его пополам с братом Андреем. А на оставшиеся деньги закрыл две ипотеки, которые у меня есть на дом и на квартиру. И начал бы делать ремонт в доме. Может быть, еще что-то приятное купил, съездил бы в отпуск с семьей туда, где можно уединиться и классно провести время», — признался Пышненко.

О важном после шоу

«Я сделал вывод, что надо меньше суетиться, больше думать и лучше осознавать, что ты делаешь. Этому меня научил брат в различных испытаниях или заданиях проекта. Я все время хотел сразу действовать, бежать выполнять задания, а он говорил: «Подожди, давай подумаем, поймем, как лучше поступить». Этому в принципе надо учиться в жизни: не торопиться, стараться более осознанно подходить к каким-то моментам.

А еще я понял, что у меня прекрасные родители, которые воспитали меня и моего брата неконфликтными, осознанными людьми. Я понимаю, что продюсеры любят конфликтных персонажей, потому что скандалы — это двигатель шоу-бизнеса. Но, судя по отзывам телезрителей, все-таки и спокойные, адекватные люди с традиционными ценностями тоже нужны зрителям», — рассказал сайту артист.