Как живет Пышненко после «Сокровищ императора»: тоска по Китаю, отношения с братом, новый проект с Галустяном

Иван Пышненко с братом. Фото: соцсети Ивана Пышненко

Иван Пышненко ни капли не жалеет, что не стал терять свое лицо ради денег.

Teleprogramma.pro продолжает проект «Жизнь после шоу». Мы уже рассказали, как изменили свои судьбы после выхода шоу «Сокровища императора» Парур Хачатуров, Елена Путылина и Роман Попов. Сегодня настала очередь комика Ивана Пышненко.

Артист участвовал в проекте вместе с братом Андреем Пышненко и отличался вдумчивым неконфликтным поведением, чем порой даже вызывал раздражение у некоторых членов команды. Однако Пышненко уверен, что люди ценят не только зрелищность и эпатаж, но и мудрое отношение к жизни. Сейчас Иван занят в многочисленных творческих проектах и сохраняет связь с другими участниками шоу.

О том, куда был бы потрачен один млн юаней в случае победы

«Если бы я выиграл один млн юаней, я бы, конечно же, разделил его пополам с братом Андреем. А на оставшиеся деньги закрыл две ипотеки, которые у меня есть на дом и на квартиру. И начал бы делать ремонт в доме. Может быть, еще что-то приятное купил, съездил бы в отпуск с семьей туда, где можно уединиться и классно провести время», — признался Пышненко.

О важном после шоу

«Я сделал вывод, что надо меньше суетиться, больше думать и лучше осознавать, что ты делаешь. Этому меня научил брат в различных испытаниях или заданиях проекта. Я все время хотел сразу действовать, бежать выполнять задания, а он говорил: «Подожди, давай подумаем, поймем, как лучше поступить». Этому в принципе надо учиться в жизни: не торопиться, стараться более осознанно подходить к каким-то моментам. 

А еще я понял, что у меня прекрасные родители, которые воспитали меня и моего брата неконфликтными, осознанными людьми. Я понимаю, что продюсеры любят конфликтных персонажей, потому что скандалы — это двигатель шоу-бизнеса. Но, судя по отзывам телезрителей, все-таки и спокойные, адекватные люди с традиционными ценностями тоже нужны зрителям», — рассказал сайту артист.

Иван Пышненко с братом. Фото: соцсети Ивана Пышненко

О свежем взгляде на Китай

«Я по-другому теперь смотрю на Китай. У меня было много стереотипов насчет этой страны. Теперь я понял, что это очень современное государство, с красивыми городами, улыбчивыми людьми, готовыми в любой момент прийти на помощь.

Если меня еще раз пригласят поехать в Китай, я с удовольствием туда отправлюсь вновь. Это было действительно невероятное приключение, которое я буду долго вспоминать. Частичку сердца я оставил в Китае», — заявил Иван Пышненко.

Об отношениях с братом после проекта «Сокровища императора»

«Проект сблизил меня с братом. Во взрослом возрасте мы стали меньше общаться — то работа отвлекала, то семья. Поэтому нам обоим было полезно окунуться в детство и вместе похулиганить, пережить общее приключение.

Для Андрея ситуация была стрессовой, ведь он не медийный человек, не привык к камерам, общению со звездами. Но он молодец, справился, у него все получилось. Мы друг друга не разочаровали в этом шоу, и это, по-моему, самое главное достижение для нас в проекте», — рассудил комик.

О новых интересных проектах 

«Сейчас на канале СТС идет шоу «Русская дорога», на «ТВ-3» — «Последний герой», оба с моим участием. Многие не смотрят шоу, в которых принимали участие, я же стараюсь увидеть в них какие-то ошибки, над которыми нужно поработать. Если честно, хочется иногда выключить телевизор, но этот опыт необходим. 

Плюс — я занят в театральной постановке вместе с Надеждой Ангарской и Сергеем Молчановым «Свидание вслепую». Увидите афишу в вашем городе — обязательно приходите, это очень смешная и добрая комедия, про современные взаимоотношения мужчин и женщин, очень актуальный спектакль. А еще дописываю стендап-концерт», — поведал Иван. 

Иван Пышненко. Фото: предоставлено героем публикации

О тех, с кем продолжилось общение после шоу

«Кроме брата, общаюсь также с Женей Искандаровой, Паруром Хачатуровым, Ромой Поповым, Кареном Арутюновым. Не скажу, что созваниваемся часто, но, когда видимся, с удовольствием обнимаемся, что-то вспоминаем, рассказываем друг другу как дела.

С Филиппом Киркоровым общение не продолжилось. Но, я думаю, если мы увидимся, обязательно поздороваемся, обнимемся, поговорим.

И, конечно же, с ведущими Ольгой Бузовой и Мишей Галустяном, со многими редакторами, продюсерами мы остались в очень хороших отношениях.

С Мишей у нас выйдет еще один телепроект, но пока не буду про него говорить! Смотрите ТНТ!» — заинтриговал Пышненко.

Слова благодарности

«Хочется сказать огромное спасибо за приглашение в «Сокровища императора». Это было невероятное приключение. Очень много моих друзей, которые вообще не любят реалити, посмотрели это шоу и сказали: «Это невероятная работа. Очень круто по темпу, по динамике да просто по картинке!» Обязательно посмотрите «Сокровища императора» на RuTube, если не удалось увидеть на ТНТ», — посоветовал актер.

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