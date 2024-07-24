Как живет Пышненко после «Сокровищ императора»: тоска по Китаю, отношения с братом, новый проект с Галустяном

Teleprogramma.pro продолжает проект «Жизнь после шоу». Мы уже рассказали, как изменили свои судьбы после выхода шоу «Сокровища императора» Парур Хачатуров, Елена Путылина и Роман Попов. Сегодня настала очередь комика Ивана Пышненко.
Артист участвовал в проекте вместе с братом Андреем Пышненко и отличался вдумчивым неконфликтным поведением, чем порой даже вызывал раздражение у некоторых членов команды. Однако Пышненко уверен, что люди ценят не только зрелищность и эпатаж, но и мудрое отношение к жизни. Сейчас Иван занят в многочисленных творческих проектах и сохраняет связь с другими участниками шоу.
О том, куда был бы потрачен один млн юаней в случае победы
«Если бы я выиграл один млн юаней, я бы, конечно же, разделил его пополам с братом Андреем. А на оставшиеся деньги закрыл две ипотеки, которые у меня есть на дом и на квартиру. И начал бы делать ремонт в доме. Может быть, еще что-то приятное купил, съездил бы в отпуск с семьей туда, где можно уединиться и классно провести время», — признался Пышненко.
О важном после шоу
«Я сделал вывод, что надо меньше суетиться, больше думать и лучше осознавать, что ты делаешь. Этому меня научил брат в различных испытаниях или заданиях проекта. Я все время хотел сразу действовать, бежать выполнять задания, а он говорил: «Подожди, давай подумаем, поймем, как лучше поступить». Этому в принципе надо учиться в жизни: не торопиться, стараться более осознанно подходить к каким-то моментам.
А еще я понял, что у меня прекрасные родители, которые воспитали меня и моего брата неконфликтными, осознанными людьми. Я понимаю, что продюсеры любят конфликтных персонажей, потому что скандалы — это двигатель шоу-бизнеса. Но, судя по отзывам телезрителей, все-таки и спокойные, адекватные люди с традиционными ценностями тоже нужны зрителям», — рассказал сайту артист.
Иван Пышненко с братом. Фото: соцсети Ивана Пышненко
О свежем взгляде на Китай
«Я по-другому теперь смотрю на Китай. У меня было много стереотипов насчет этой страны. Теперь я понял, что это очень современное государство, с красивыми городами, улыбчивыми людьми, готовыми в любой момент прийти на помощь.
Если меня еще раз пригласят поехать в Китай, я с удовольствием туда отправлюсь вновь. Это было действительно невероятное приключение, которое я буду долго вспоминать. Частичку сердца я оставил в Китае», — заявил Иван Пышненко.
Об отношениях с братом после проекта «Сокровища императора»
«Проект сблизил меня с братом. Во взрослом возрасте мы стали меньше общаться — то работа отвлекала, то семья. Поэтому нам обоим было полезно окунуться в детство и вместе похулиганить, пережить общее приключение.
Для Андрея ситуация была стрессовой, ведь он не медийный человек, не привык к камерам, общению со звездами. Но он молодец, справился, у него все получилось. Мы друг друга не разочаровали в этом шоу, и это, по-моему, самое главное достижение для нас в проекте», — рассудил комик.
О новых интересных проектах
«Сейчас на канале СТС идет шоу «Русская дорога», на «ТВ-3» — «Последний герой», оба с моим участием. Многие не смотрят шоу, в которых принимали участие, я же стараюсь увидеть в них какие-то ошибки, над которыми нужно поработать. Если честно, хочется иногда выключить телевизор, но этот опыт необходим.
Плюс — я занят в театральной постановке вместе с Надеждой Ангарской и Сергеем Молчановым «Свидание вслепую». Увидите афишу в вашем городе — обязательно приходите, это очень смешная и добрая комедия, про современные взаимоотношения мужчин и женщин, очень актуальный спектакль. А еще дописываю стендап-концерт», — поведал Иван.
Иван Пышненко. Фото: предоставлено героем публикации
О тех, с кем продолжилось общение после шоу
«Кроме брата, общаюсь также с Женей Искандаровой, Паруром Хачатуровым, Ромой Поповым, Кареном Арутюновым. Не скажу, что созваниваемся часто, но, когда видимся, с удовольствием обнимаемся, что-то вспоминаем, рассказываем друг другу как дела.
С Филиппом Киркоровым общение не продолжилось. Но, я думаю, если мы увидимся, обязательно поздороваемся, обнимемся, поговорим.
И, конечно же, с ведущими Ольгой Бузовой и Мишей Галустяном, со многими редакторами, продюсерами мы остались в очень хороших отношениях.
С Мишей у нас выйдет еще один телепроект, но пока не буду про него говорить! Смотрите ТНТ!» — заинтриговал Пышненко.
Слова благодарности
«Хочется сказать огромное спасибо за приглашение в «Сокровища императора». Это было невероятное приключение. Очень много моих друзей, которые вообще не любят реалити, посмотрели это шоу и сказали: «Это невероятная работа. Очень круто по темпу, по динамике да просто по картинке!» Обязательно посмотрите «Сокровища императора» на RuTube, если не удалось увидеть на ТНТ», — посоветовал актер.
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