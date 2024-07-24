Как дочь Кейт Миддлтон может помочь ей выздороветь, рассказала таролог: «Положительно влияет на состояние мамы»

Британская принцесса Шарлотта пытается заботиться о своей маме Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от рака.

Как пишут западные СМИ, девятилетняя принцесса во всем поддерживает маму и даже приглядывает за своим неугомонным младшим братом принцем Луи.

Экстрасенс и таролог Рашида Губаева в беседе с Teleprogramma.pro подтвердила, что у матери и дочери есть сильная эмоциональная и ментальная связь.

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