Как дочь Кейт Миддлтон может помочь ей выздороветь, рассказала таролог: «Положительно влияет на состояние мамы»

Британская принцесса Шарлотта пытается заботиться о своей маме Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от рака.
Как пишут западные СМИ, девятилетняя принцесса во всем поддерживает маму и даже приглядывает за своим неугомонным младшим братом принцем Луи.
Экстрасенс и таролог
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«Они заботятся друг о друге. Маленькая принцесса — как солнышко, она положительно влияет на состояние мамы, на ее эмоциональную сферу и может помочь ей в выздоровлении. Я вижу, что как раз помощь из семьи идет. Да, у Миддлтон очень сильная связь с дочкой, очень эмоциональная, такая душевная.
Шарлотта и Кейт сильно друг друга любят, к друг другу привязаны. Она очень положительно на маму влияет. В плане чувств, эмоций, она любит маму, заботится о ней», — рассказала Губаева.
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