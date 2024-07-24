Как дочь Кейт Миддлтон может помочь ей выздороветь, рассказала таролог: «Положительно влияет на состояние мамы»

Принцесса приглядывает за своим младшим братом. Фото: Global Look Press 

У принцессы Шарлотты с матерью сильная энергетическая связь.

Британская принцесса Шарлотта пытается заботиться о своей маме Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от рака. 

Как пишут западные СМИ, девятилетняя принцесса во всем поддерживает маму и даже приглядывает за своим неугомонным младшим братом принцем Луи. 

Экстрасенс и таролог Рашида Губаева в беседе с Teleprogramma.pro подтвердила, что у матери и дочери есть сильная эмоциональная и ментальная связь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Они заботятся друг о друге. Маленькая принцесса — как солнышко, она положительно влияет на состояние мамы, на ее эмоциональную сферу и может помочь ей в выздоровлении. Я вижу, что как раз помощь из семьи идет. Да, у Миддлтон очень сильная связь с дочкой, очень эмоциональная, такая душевная. 

Шарлотта и Кейт сильно друг друга любят, к друг другу привязаны. Она очень положительно на маму влияет. В плане чувств, эмоций, она любит маму, заботится о ней», — рассказала Губаева.

Читайте также:

Читайте также