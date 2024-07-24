О 61-летней Деми Мур, показавшей честное фото, хирург Плахотин: «Грудь и живот у нее свои, натуральные»

Голливудская актриса и бывшая модель Деми Мур запечатлелась на фото с маленькой внучкой. На снимке Мур предстала в бикини.
Фанаты восхитились ее фигурой, но некоторые из них обратили внимание на складки кожи на животе. Пресс актрисы далек от идеального, вынесли свой вердикт подписчики.
За Деми Мур вступился пластический хирург
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«Она очень спортивная и дисциплинированная. И не только в спорте, я думаю, так же и в еде. Грудь у нее абсолютно своя, это стопроцентно. И живот у нее тоже свой. В 61 год такой живот иметь — это фантастика.
По поводу живота и груди она к хирургам не обращалась. Это ее, натуральное, выстраданное потом, силой волей, временем, деньгами. Она молодец», — похвалил актрису специалист.
Фото: соцсети
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