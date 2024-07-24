О 61-летней Деми Мур, показавшей честное фото, хирург Плахотин: «Грудь и живот у нее свои, натуральные»

Голливудская актриса и бывшая модель Деми Мур запечатлелась на фото с маленькой внучкой. На снимке Мур предстала в бикини.

Фанаты восхитились ее фигурой, но некоторые из них обратили внимание на складки кожи на животе. Пресс актрисы далек от идеального, вынесли свой вердикт подписчики.

За Деми Мур вступился пластический хирург Владимир Плахотин . Он отметил, что у звезды фильма «Солдат Джейн» прекрасная генетика, она уделяет много времени своей фигуре и занимается спортом.

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