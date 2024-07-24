Лужина — о раннем уходе Владимира Высоцкого из жизни: «Его упустили»

Высоцкий всегда выступал на сцене с полной отдачей. Фото: Global Look Press 

Артиста можно было спасти, если бы ему вовремя оказали специализированную помощь.

Смерть Владимира Высоцкого до сих пор окутана тайной. Официальной причиной его ухода из жизни 25 июля 1980 года назывался инфаркт миокарда, но вскрытия медики не проводили. 

Однако в последние годы появилась информация, что у Высоцкого была зависимость не только от алкоголя, но и от запрещенных веществ. Многие друзья и поклонники артиста считают, что близкие его могли бы спасти, если бы вовремя помогли вылечиться от зависимости. 

Актриса Лариса Лужина отчасти согласилась с этим мнением. Также она считает, что здоровье умершего в 42 года Высоцкого подорвали напряженная работа и запреты на съемки в кино.

«Он мог бы жить в полную силу. Я думаю, что его все-таки упустили. Может быть, он и сам уже устал от всех этих передряг, которые на него навалились. Все-таки ему потрепали нервы. Со всеми этими запретами, отказами от съемок в кино. 

Володя хотел играть, ему не давали. Я до сих пор помню, как обидно ему было, когда вырезали лучшие его сцены из фильма «Служили два товарища». У него было много поездок, много выступлений», — рассказала актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Она отметила, что Высоцкий по два-три часа стоял на сцене и всегда пел в полную силу. 

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«Даже когда был в гостях, брал гитару и пел в полный голос. Всегда была полная отдача, в том числе в спектаклях. Конечно, как сердце может выдержать такие огромные нагрузки. Написать около тысячи песен и стихов, сценарии, роман. Столько ездить по всей стране. Он все-таки болен был, конечно, ему нельзя было выпивать совершенно», — заявила Лужина.

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