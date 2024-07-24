Лужина — о раннем уходе Владимира Высоцкого из жизни: «Его упустили»

Смерть Владимира Высоцкого до сих пор окутана тайной. Официальной причиной его ухода из жизни 25 июля 1980 года назывался инфаркт миокарда, но вскрытия медики не проводили.

Однако в последние годы появилась информация, что у Высоцкого была зависимость не только от алкоголя, но и от запрещенных веществ. Многие друзья и поклонники артиста считают, что близкие его могли бы спасти, если бы вовремя помогли вылечиться от зависимости.

Актриса Лариса Лужина отчасти согласилась с этим мнением. Также она считает, что здоровье умершего в 42 года Высоцкого подорвали напряженная работа и запреты на съемки в кино.

«Он мог бы жить в полную силу. Я думаю, что его все-таки упустили. Может быть, он и сам уже устал от всех этих передряг, которые на него навалились. Все-таки ему потрепали нервы. Со всеми этими запретами, отказами от съемок в кино. Володя хотел играть, ему не давали. Я до сих пор помню, как обидно ему было, когда вырезали лучшие его сцены из фильма «Служили два товарища». У него было много поездок, много выступлений», — рассказала актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Она отметила, что Высоцкий по два-три часа стоял на сцене и всегда пел в полную силу.

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