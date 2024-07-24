Лужина рассказала, как приснившийся ей Высоцкий не стал «забирать» ее к себе: «Тебе сюда не надо»

Известного барда поэта и актера Владимира Высоцкого не стало 44 года назад. 25 июля будет отмечаться очередная годовщина со дня его смерти.
Актриса Лариса Лужина в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что постоянно вспоминает о Высоцком и он ей часто снится.
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«Я запомнила один сон, это было восемь лет назад. Как будто иду в Киностудию им. М. Горького по лестнице, и снизу, с первого этажа, поднимается Владимир Высоцкий в каком-то историческом костюме, видимо, съемки идут. Он подходит ко мне, мы обнялись и расцеловались. Я говорю: «Володя, ну скажи, наконец, ты для меня эту песню писал «Куда мне до нее, она была в Париже» или все-таки для кого-то другого?» Он отвечает: «Конечно, Лариска, для тебя, для кого же еще?»
Идем дальше по коридору, подходим к съемочному павильону. Высоцкий открывает дверь в павильон, там яркий-яркий свет. Я пытаюсь с ним войти туда, он меня разворачивает спиной и толкает по коридору, говорит: «Тебе сюда не надо». И вот этот сон у меня до сих пор перед глазами стоит. То есть он меня с собой не взял туда, к себе. Что-то такое в этом есть, конечно. Какая-то подсказка существует», — заявила Лужина.
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