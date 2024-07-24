Лужина рассказала, как приснившийся ей Высоцкий не стал «забирать» ее к себе: «Тебе сюда не надо»

Известного барда поэта и актера Владимира Высоцкого не стало 44 года назад. 25 июля будет отмечаться очередная годовщина со дня его смерти.

Актриса Лариса Лужина в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что постоянно вспоминает о Высоцком и он ей часто снится.

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