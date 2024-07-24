Калашникова — о третьем браке Эмина: «На свадьбу не приглашали прессу»

Эмин Агаларов в 2024 году во второй раз узаконил отношения с моделью Аленой Гавриловой.

Пара уже состояла в браке с 2018 года по 2020 год. Потом четыре года они не были в законных отношениях, хотя их периодически видели вместе. И вот Эмин опять связал свою судьбу с Аленой, сделал он это почему-то тайно, без освещения в СМИ и даже фото в соцсетях.

Певица Анна Калашникова не видит в этом ничего особенного, ведь для музыканта скрытное поведение всегда было характерно.

«На вечеринке открытия фестиваля Dream Fest в Баку Эмин сказал своим гостям, что без Алены он себя не мыслит. Красиво сказано. Думаю, это тот случай, когда человек встретил свою половинку, а не банальная «привычка жениться». Да, они с Аленой не приглашали на свадьбу прессу, не праздновали это событие широко, но они ведь и раньше не пускали никого в свое личное пространство. Думаю, эта пара и правда очень счастлива», — прокомментировала Анна Калашникова специально для Teleprogramma.pro.