Лужина напомнила о пророческой песне Владимира Высоцкого: «Каждые полгода он с нами»

25 июля будет отмечаться очередная годовщина смерти Владимира Высоцкого. Известного барда, поэта и актера не стало 44 года назад.

Актриса Лариса Лужина, которая была дружна с Владимиром Семеновичем, в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что часто вспоминает о нем.

«Когда бываю в церкви, всегда заказываю заупокойную службу Володе Высоцкому и Володе Ивашову. У меня двое коллег-актеров, которых я всегда вспоминаю», — призналась она.

По мнению Лужиной, Высоцкий в конце 60-х годов написал пророческую песню о себе.

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