Лужина напомнила о пророческой песне Владимира Высоцкого: «Каждые полгода он с нами»

Бард и актер скончался 25 июля 1980 года. Фото: Global Look Press 

Высоцкий предсказал свой ранний уход из жизни и дату смерти.

25 июля будет отмечаться очередная годовщина смерти Владимира Высоцкого. Известного барда, поэта и актера не стало 44 года назад. 

Актриса Лариса Лужина, которая была дружна с Владимиром Семеновичем, в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что часто вспоминает о нем. 

«Когда бываю в церкви, всегда заказываю заупокойную службу Володе Высоцкому и Володе Ивашову. У меня двое коллег-актеров, которых я всегда вспоминаю», — призналась она. 

По мнению Лужиной,  Высоцкий в конце 60-х годов написал пророческую песню о себе.

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«В песне «Корабли постоят и ложатся на курс» есть слова: 

«Не пройдет и полгода — и я появлюсь, 

Чтобы снова уйти на полгода». 

Как раз между 25 января (днем рождения Владимира Высоцкого) и 25 июля проходит ровно полгода. Он как бы в те годы уже знал, что уйдет из жизни рано. 

Эта песня меня всегда поражает. Как он смог угадать, что действительно уйдет из жизни рано, в 42 года, но каждые полгода будет с нами. И поэтому такое ощущение, что он не ушел из этой жизни, а все время рядом с нами. Каждые полгода он с нами, и мы о нем помним», — заявила актриса.

 

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