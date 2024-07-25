Лужина напомнила о пророческой песне Владимира Высоцкого: «Каждые полгода он с нами»

25 июля будет отмечаться очередная годовщина смерти Владимира Высоцкого. Известного барда, поэта и актера не стало 44 года назад.
Актриса Лариса Лужина, которая была дружна с Владимиром Семеновичем, в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что часто вспоминает о нем.
«Когда бываю в церкви, всегда заказываю заупокойную службу Володе Высоцкому и Володе Ивашову. У меня двое коллег-актеров, которых я всегда вспоминаю», — призналась она.
По мнению Лужиной, Высоцкий в конце 60-х годов написал пророческую песню о себе.
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«В песне «Корабли постоят и ложатся на курс» есть слова:
«Не пройдет и полгода — и я появлюсь,
Чтобы снова уйти на полгода».
Как раз между 25 января (днем рождения Владимира Высоцкого) и 25 июля проходит ровно полгода. Он как бы в те годы уже знал, что уйдет из жизни рано.
Эта песня меня всегда поражает. Как он смог угадать, что действительно уйдет из жизни рано, в 42 года, но каждые полгода будет с нами. И поэтому такое ощущение, что он не ушел из этой жизни, а все время рядом с нами. Каждые полгода он с нами, и мы о нем помним», — заявила актриса.
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