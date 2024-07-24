Третий брак Эмина на самом деле единственный? Певец отбросил условности и сделал важное

Певец Эмин Агаларов впервые подтвердил, что женился на Алене Гавриловой во второй раз. Торжество прошло в Москве в конце мая практически под грифом «секретно». По крайней мере, ни одно фото не просочилось в Сеть.

«Все было спонтанно. Я просто очень люблю свою жену, поэтому решил снова на ней жениться», — объяснил свой поступок Эмин во время общения с журналистами на красной дорожке Dream Fest в Баку.

Таролог Марианна Абравитова считает, что у пары Алена и Эмин — светлое будущее. Этот шаг они сделали вдумчиво и с учетом проработанных ошибок ранних отношений.

«Попытка номер два Эмина и Алены Гавриловой является осознанной, продуманной, прочувствованной. Их брак будет удачным, потому что сейчас у них обоих есть понимание, что друг без друга они не могут существовать. Какие-то «игры» закончились. Можно даже сказать, что это единственный настоящий брак между Эмином и Аленой Гавриловой, настоящее супружество, заключенное на небесах», — прокомментировала таролог специально для Teleprogramma.pro.

Напомним, Эмин почти девять лет был женат на Лейле Алиевой, дочери Ильхама Алиева, президента Азербайджана. В этом союзе родились близнецы Али и Микаил, кроме того, они усыновили девочку Амину.

Второй и одновременно третьей женой (после развода в 2020 году) Эмина стала русская модель Алена Гаврилова. Они прожили в браке два года, развелись и спустя четыре года вновь пошли под венец. Пара воспитывает дочь Афину.