Суханкина из группы «Мираж» рассказала, как меняла автомобили каждые три года: «Это был восторг»

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что на свой первый крупный гонорар купила новую иномарку. До этого певица долго ездила на «Таврии», потом у нее был старенький Hyundai Accent.

«Я захотела поменять автомобиль и купить какую-то машину, которая бы не ломалась и в которой я была бы уверена. И вот у меня появилась Toyota Avensis, абсолютно новая, из магазина. Это был восторг. То есть первое, что глобальное я купила, это хороший автомобиль, потому что без него жить было невозможно. И у меня была привычка одно время менять машины каждые три года, когда заканчивались гарантийные сроки», — заявила артистка.

По ее словам, она меняла автомобили, несмотря на то что они были в прекрасном состоянии.

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