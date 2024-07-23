Имиджмейкер посоветовала SHAMAN задуматься над сменой стиля: «Вдвойне порадует публику»

SHAMAN часто выступает в черных кожаных легинсах. Фото: Global Look Press 

Артисту подойдут образы в светлых тонах.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) подвергся критике за свой сценический образ. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что раз SHAMAN стал хедлайнером российского шоу-бизнеса, ему нужно найти хорошего стилиста и избавиться от устаревших кожаных легинсов времен нулевых. По мнению блогера, артист должен соответствовать заявленному им образу. 

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич считает, что стиль Дронова действительно не совсем органичен. 

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«Хотелось бы видеть в образах больше сдержанности, утонченности и строгого минимализма. Певец исполняет патриотические песни, и хочется видеть соответствующие образы в светлых  оттенках. Возможно, конечно, что каждый элемент его одежды является символом и несет свой смысл и на первом месте для него стоит комфорт и удобство, но все же стоит задуматься над сменой стиля. 

Его брутальный взгляд в сочетании с сильным голосом покоряет сердца тысяч зрителей. А если немного изменить образ, то это вдвойне порадует публику», — выразила уверенность эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

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