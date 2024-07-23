Имиджмейкер посоветовала SHAMAN задуматься над сменой стиля: «Вдвойне порадует публику»

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) подвергся критике за свой сценический образ. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что раз SHAMAN стал хедлайнером российского шоу-бизнеса, ему нужно найти хорошего стилиста и избавиться от устаревших кожаных легинсов времен нулевых. По мнению блогера, артист должен соответствовать заявленному им образу.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич считает, что стиль Дронова действительно не совсем органичен.

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