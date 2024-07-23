«Он мачо? Обычный Сашка!»: Ермакова рассмеялась, наблюдая за Стоуном в «Выжить в Дубае»

Экс-участница «Дома-2», бывший кастинг-директор и креативный редактор шоу Надежда Ермакова с удивлением наблюдает за событиями, разворачивающимися в проекте ТНТ «Выжить в Дубае».

Особенно впечатляет ее поведение членов звездной команды: Саши Стоуна, Нади Сысоевой, Джигана и Оксаны Самойловой, которая покинула проект в последнем его выпуске.

«Я не понимаю, в какой момент эта четверка поверила в себя и решила, что они какие-то исключительные. Стоун какой-то себя позиционирует как мачо. Ну нет, господи! Какой мачо? Обычный Сашка, которых миллионы по улицам бегают. А Сысоева, которая гавкалась с Боней и Седоковой? Она всю жизнь только и делала, что играла дурочек в Сomedy Woman. Хотя, глядя на нее, на то, как она себя ведет, понимаешь, что не играла. Они достаточно примитивные люди.

Когда-то мне нравилась Оксана Самойлова, мне она казалось цельной натурой. Мама четырех детей уже вызывает уважение. Но как она раскрылась на шоу в человеческом плане — это для меня большое разочарование. Ушла? Туда ей и дорога!» — высказалась Надежда Ермакова специально для Teleprogramma.pro.