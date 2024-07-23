Как Собчак избавилась от «прилипших» к ней семи килограммов лишнего веса, рассказала диетолог

Подписчики журналистки Ксении Собчак заметили, что она постройнела. Судя по последним фотографиям, Ксения избавилась от нескольких килограммов лишнего веса. Теперь она не стесняется надевать платья, облегающие фигуру.
Проанализировав фото Собчак, врач-диетолог
«Ксения всегда отличалась изящной фигурой, и те пять-семь килограммов, которые «прилипли» к ней последние три года, были очень заметны. Я предполагаю, что она решила использовать модный «Оземпик».
Инъекционный препарат работает путем имитации действия гормона GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1), который участвует в расщеплении подкожно-жировой клетчатки до глюкозы, кровь становится «сытой», и снижается аппетит», — пояснила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
Препарат, по ее словам, выдает «оземпиковое лицо». Это описательный термин, который стал использоваться для обозначения визуальных изменений, происходящих с людьми на фоне приема этого препарата. В большинстве случаев изменения заключаются в специфической потере веса, которая может привести к более выраженным чертам лица.
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«Люди, принимающие «Оземпик», могут терять жировую прослойку, что приводит к более выраженным скулам и изменению формы подбородка. Быстрая потеря веса может влиять на упругость кожи, делая морщины более заметными.
Например, у Собчак при наклоне головы очень видно повисшее лицо с брылями. Конечно, на сто процентов мы утверждать не можем, но, скорее всего, это «Оземпик», — заявила Мухина.
Фото: соцсети Ксении Собчак
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