Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов — о своих детях: «Не хочу, чтобы стали актерами»

Роман Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки», который вновь транслируется на ТНТ, рассказал Teleprogramma.pro о том, чем живет на сегодняшний день. На кого похожи его дети, и почему он не хочет, чтобы дочери и сын стали актерами.
В настоящий момент актер обживает новый дом и полностью погружен в семью. Он пытается насладиться каждым моментом, проведенным с женой — семейным психологом Юлией, дочками Елизаветой и Мартой, а также сыном Федором. С августа у Романа Попова начнется череда съемок в сериалах и шоу, поэтому каждая минута с близкими для него бесценна.
Дети Романа Попова. Фото: личный архив
По словам артиста, дети в своей генетике отдали дань и ему, и его жене — все похожи на отца и мать одновременно. Однако отцовский характер все-таки больше унаследовала старшая дочка Лиза.
«Я надеюсь, что они будут хорошими людьми, потому что хороший человек — это самая сложная профессия в наше время. А как они будут деньги зарабатывать, меня мало волнует. Я ни в коем случае не желаю, чтобы они стали актерами. Это тяжелый, неблагодарный труд в нашей стране», — рассказала Роман Попов изданию.
Вместе с тем дочь Романа Попова Лиза все-таки какое-то время увлекалась актерским мастерством и посещала занятия в профильной школе-студии. Но продолжалось это ровно до того момента, пока она не посетила настоящую съемочную киноплощадку.
«Она увидела, как двадцатисекундная сцена снимается три с лишним часа, после чего на мой вопрос: «Ну как тебе?» — ответила: «Пап, я подумаю». Вот поэтому пусть свою профессию они выбирают сердцем», — сказал Роман Попов.
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