Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов — о своих детях: «Не хочу, чтобы стали актерами»

Роман Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки», который вновь транслируется на ТНТ, рассказал Teleprogramma.pro о том, чем живет на сегодняшний день. На кого похожи его дети, и почему он не хочет, чтобы дочери и сын стали актерами.

В настоящий момент актер обживает новый дом и полностью погружен в семью. Он пытается насладиться каждым моментом, проведенным с женой — семейным психологом Юлией, дочками Елизаветой и Мартой, а также сыном Федором. С августа у Романа Попова начнется череда съемок в сериалах и шоу, поэтому каждая минута с близкими для него бесценна.