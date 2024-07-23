Что будет с карьерой оскандалившейся Глюк'оZы, ответил эзотерик Гришин: «Ее сильно перемелет»

После скандального выступления Натальи Ионовой в Красноярске продюсер Максим Фадеев заявил о намерении лишить ее творческого псевдонима Глюк'оZа и запретить исполнять написанные им песни. Также иск к артистке планируют подать организаторы концерта.
Экстрасенс и таролог
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«И магически, и астрологически у нее наступил период некой черной полосы. Ее очень сильно перемелет пространство. Будут поданы иски, суды, общественное гонение. То есть Наталья Ионова получит очень много хейта, и ее сейчас еще потрясет. Но она из этой ситуации сможет выйти. Не сдастся, не сломается. И, несмотря на общественное гонение, сможет восстановиться.
У нее все это началось с ноября прошлого года. И к этой осени певица сможет себя полностью стабилизировать и выйти из этого состояния. В конечном итоге она самобытность не потеряет и своих позиций не сдаст», — заверил Гришин.
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