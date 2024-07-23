Что будет с карьерой оскандалившейся Глюк'оZы, ответил эзотерик Гришин: «Ее сильно перемелет»

После скандального выступления Натальи Ионовой в Красноярске продюсер Максим Фадеев заявил о намерении лишить ее творческого псевдонима Глюк'оZа и запретить исполнять написанные им песни. Также иск к артистке планируют подать организаторы концерта.

Экстрасенс и таролог Алексей Гришин в беседе с Teleprogramma.pro сообщил, что в жизни артистки наступил очень тяжелый период кармического воздаяния и проверки на прочность, но она это испытание успешно пройдет.

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