Неадекватное поведение Глюк'оZы на концерте оценил нарколог Казанцев: «Препараты, изменяющие сознание»

Наталья Ионова (Глюк'оZа) объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске. Певица во время выступления не попадала в ноты, трогала себя и корчила гримасы.

Известно, что у Ионовой в подростковом возрасте были проблемы с запрещенными веществами. Некоторые фанаты артистки решили, что она сорвалась.

Наталья в своих соцсетях сообщила, что ее подкосила смерть бабушки Лидии и «предательство» продюсера Максима Фадеева. Певица обратилась к врачу, поскольку у нее появились сильные панические атаки и расстройство сна.

Ионова утверждает, что ей прописали снотворное и антидепрессанты. «Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — пояснила поп-звезда.

Врач – психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с Teleprogramma.pro не исключил, что певица действительно принимала такие лекарства, но, по его оценке, тогда в большей дозировке, чем было назначено.

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