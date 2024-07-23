Неадекватное поведение Глюк'оZы на концерте оценил нарколог Казанцев: «Препараты, изменяющие сознание»

Наталья Ионова попыталась оправдаться перед поклонниками. Фото: Global Look Press 

Певица оказалась в центре скандала после концерта в российском регионе.

Наталья Ионова (Глюк'оZа) объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске. Певица во время выступления не попадала в ноты, трогала себя и корчила гримасы.

Известно, что у Ионовой в подростковом возрасте были проблемы с запрещенными веществами. Некоторые фанаты артистки решили, что она сорвалась. 

Наталья в своих соцсетях сообщила, что ее подкосила смерть бабушки Лидии и «предательство» продюсера Максима Фадеева. Певица обратилась к врачу, поскольку у нее появились сильные панические атаки и расстройство сна. 

Ионова утверждает, что ей прописали снотворное и антидепрессанты. «Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — пояснила поп-звезда.

Врач – психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с Teleprogramma.pro не исключил, что певица действительно принимала такие лекарства, но, по его оценке, тогда в большей дозировке, чем было назначено. 

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«Странное поведение Глюк'оZы обусловлено препаратами, изменяющими сознание. Это может быть все что угодно. Это могут быть и снотворные, как она уверяет, и антидепрессанты, но в дозировках не терапевтических, раз она в таком состоянии. Возможно, там и микс алкоголя с препаратами. 

Точно можно сказать, только сделав анализ мочи, крови и волос. В судебно-химической лаборатории можно определить, какие метаболиты психоактивных веществ у нее находились в организме на тот момент», — заявил специалист.

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