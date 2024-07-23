Ермакова разложила по полочкам шоу «Выжить в Дубае»: «Самойлова никак себя не проявила»

Надежда Ермакова поделилась своими впечатлениями от последней серии «Выжить в Дубае» с Teleprogramma.pro. Она заметила, что народная команда неприятным образом стала уподобляться команде звезд, которые с самого начала заявляли, что ради 10 млн рублей готовы на все.

В итоге «народники» тоже образовали четверку, которая стала отправлять с проекта «неугодных» им. Но вот с Аней Галянт они просчитались — студентка оказалась намного сильнее, чем думали ребята. Вначале она сопроводила за проект Славу Чепурченко, а потом Оксану Самойлову, которая на сто процентов была уверена в своих силах.

«Аня приятно удивила, девочке всего 19 лет! Те, кто ее системно отправляют на финальные испытания, говорят: «Это не про отношения проект». Да, но если редакторы шоу решили взять эту девочку, значит, видели в этом смысл. А она и отношения успевает строить, и звездную команду выпинывает по одному. Этакая ВышибАня, которая сначала Славу убрала, потом Самойлову», — сказала Надежда Ермакова.

Звезда «Дома-2» не поддерживает закулисных игр и считает, что справедливо игра может строиться только по одному сценарию — с выражением своей позиции.

А команда, отправившая Оксану Самойлову на испытания, полагает Надежда Ермакова, на самом деле немного лукавила, когда говорила лестные слова о ней. Дескать, она сильный участник и должна принести им победу.

«Давайте рассуждать объективно. Разве Самойлова была сильным участником? Они отправили того, кого им не жалко потерять. Она не сильна физически, не развита в плане эрудиции. Она просто умеет плести интриги и сколотила вместе с Джиганом четверку, чтобы не вылететь с проекта. Но она, как герой шоу, не проявила себя ни разу», — рассудила Надежда Ермакова.