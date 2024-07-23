О матери Анастасии Заворотнюк — таролог Губаева: «Обессилена, ей дочки не хватает»

Старшая дочь скончавшейся в конце мая актрисы Анастасии Заворотнюк свозила свою бабушку Валентину Борисовну на родину, в одно из сел Нижегородской области.
Поездку Анна Заворотнюк назвала семейным путешествием. Она рассказала, что родственники и друзья семьи напекли к их приезду вкуснейшие пирожки и ватрушки. Также Анна нашла домик, где ее бабушка провела большую часть своего детства.
Экстрасенс, таролог
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«Однако, судя по картам, Валентина Борисовна очень тяжело переживает смерть дочки. Помогает ей пережить эту ситуацию близкий мужчина, который с ней рядом. Он о ней заботится, а так у нее депрессивное, апатичное состояние. Все в жизни, по ее мнению, разрушено.
Похоронить собственного ребенка — это одно из самых сложных испытаний в жизни. Обессилена она, возможно, болеет, страдает. Хочет продолжать жить, идти вперед, но пока не может. И она не видит дочь во внучке. Ей дочки не хватает», — заявила Губаева.
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