О матери Анастасии Заворотнюк — таролог Губаева: «Обессилена, ей дочки не хватает»

Старшая дочь скончавшейся в конце мая актрисы Анастасии Заворотнюк свозила свою бабушку Валентину Борисовну на родину, в одно из сел Нижегородской области.

Поездку Анна Заворотнюк назвала семейным путешествием. Она рассказала, что родственники и друзья семьи напекли к их приезду вкуснейшие пирожки и ватрушки. Также Анна нашла домик, где ее бабушка провела большую часть своего детства.

Экстрасенс, таролог Рашида Губаева в беседе с Teleprogramma.pro сообщила, что мать и дети актрисы возвращаются к обычной жизни, они объединились и сейчас решают финансовые и другие семейные вопросы.

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