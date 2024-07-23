О беременности Погребняк — врач Лордкипанидзе: «Организм работает в режиме повышенных оборотов»

Беременная Мария Погребняк рассказала своим поклонникам в соцсетях, что продолжает вести активный образ жизни: ходит на тренировки в спортзал, танцует и катается с детьми на катамаране в свободное время.
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«Мария Погребняк весь предыдущий интервал времени вела достаточно активный образ жизни, она девушка тренированная, поэтому сказать, что подобные нагрузки при отсутствии каких-либо противопоказаний со стороны наблюдающего гинеколога в принципе допустимы. Главное — стараться избегать травм, нагрузок, которые не характерны для нее, не осваивать новые виды спорта, более экстремальные и в некоторой степени снизить нагрузку. Все-таки беременность — это состояние, когда организм и так работает в режиме повышенных оборотов», — прокомментировал врач.
Борис Лордкипанидзе заметил, что сохранять физическую активность беременные могут до самых родов, ориентируясь на свое состояние и рекомендации лечащего врача.
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