О беременности Погребняк — врач Лордкипанидзе: «Организм работает в режиме повышенных оборотов»

Беременная Мария Погребняк рассказала своим поклонникам в соцсетях, что продолжает вести активный образ жизни: ходит на тренировки в спортзал, танцует и катается с детьми на катамаране в свободное время.

Teleprogramma.pro обратились к Борису Лордкипанидзе — акушеру-гинекологу, кандидату медицинских наук, эксперту по вопросам репродуктивного здоровья — объяснить, не накликает ли продюсер своей активностью беду на развитие беременности. И врач ответил, что нет. Сохранение активности будущей роженицы, если нет противопоказаний, ей не помешает.

«Мария Погребняк весь предыдущий интервал времени вела достаточно активный образ жизни, она девушка тренированная, поэтому сказать, что подобные нагрузки при отсутствии каких-либо противопоказаний со стороны наблюдающего гинеколога в принципе допустимы. Главное — стараться избегать травм, нагрузок, которые не характерны для нее, не осваивать новые виды спорта, более экстремальные и в некоторой степени снизить нагрузку. Все-таки беременность — это состояние, когда организм и так работает в режиме повышенных оборотов», — прокомментировал врач.

Борис Лордкипанидзе заметил, что сохранять физическую активность беременные могут до самых родов, ориентируясь на свое состояние и рекомендации лечащего врача.