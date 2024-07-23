Бледанс, заговорившую о «мужском» взрослении сына, раскритиковал психолог: «Так делать нельзя»

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что своей первый «взрослый мужской» опыт ее сын Семен, когда подрастет, получит с женщиной, специализирующейся на подобного рода услугах. Бледанс планирует сама привести «жрицу любви» к сыну.

За такое намерение артистку раскритиковал психолог Андрей Зберовский. Он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что отрицательно относится к идее знакомства подрастающих мужчин с этой стороной «взрослой» жизни через обращение к девушкам с низкой социальной ответственностью.

Подобный формат начала интимных отношений, по мнению специалиста, приводит к тому, что из важного процесса вымываются любовь, влечение, уважение к партнеру, трепет, нежность, романтика.

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