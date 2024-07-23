Бледанс, заговорившую о «мужском» взрослении сына, раскритиковал психолог: «Так делать нельзя»

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что своей первый «взрослый мужской» опыт ее сын Семен, когда подрастет, получит с женщиной, специализирующейся на подобного рода услугах. Бледанс планирует сама привести «жрицу любви» к сыну.
За такое намерение артистку раскритиковал психолог Андрей Зберовский. Он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что отрицательно относится к идее знакомства подрастающих мужчин с этой стороной «взрослой» жизни через обращение к девушкам с низкой социальной ответственностью.
Подобный формат начала интимных отношений, по мнению специалиста, приводит к тому, что из важного процесса вымываются любовь, влечение, уважение к партнеру, трепет, нежность, романтика.
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«Это все то, что делает нас человеком. Фактически отношения коммерческие, сексуальные — это отношения животные. Дал гроздь бананов и получил ту самку, которая тебе нужна. Такая модель приводит к тому, что выросший мужчина будет с недоверием относиться к женщинам, считать их всех продажными.
И это помешает ему создать собственную семью, построенную на любви, верности, честности, то есть на всем том, что в нашей человеческой цивилизации очень важно. Так, конечно, делать нельзя. Я надеюсь, что Бледанс просто пошутила, как она умеет это делать», — заявил Зберовский.
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