Топ-5 правил поведения, которые помогут выйти замуж за состоятельного мужчину, назвали психологи

Многие женщины мечтают выйти замуж за состоятельного мужчину, но удается это сделать лишь некоторым. Внешние данные, несомненно, играют свою роль в привлечении внимания богатых и неженатых мужчин, но они отнюдь не главные составляющие успеха, рассказал психолог Андрей Зберовский.
«Чтобы создать действительно серьезные перспективные отношения с очень состоятельным мужчиной, девушка должна постараться попасть либо под общие цели, либо под общие интересы мужчины. Проще говоря, она должна быть полезна как-то в его делах, быть ему главным бухгалтером, экономистом, юристом, кадровиком, маркетологом или каким-то еще помощником в делах, упорядочивать его жизнь и помогать в его деятельности», — заявил специалист.
Это, по его словам, дает максимальную зону сближения. Неслучайно огромное количество успешных мужчин строят отношения и женятся на девушках, с которыми вместе работают или как-то связаны с ними по своей деятельности, отметил Зберовский.
Также у пары могут быть общие интересы, когда девушка разделяет увлечение партнера триатлоном, кайтингом, яхтингом, дайвингом, альпинизмом, скалолазанием, либо участвует в его общественной, политической или религиозной деятельности.
«Именно умение тонко чувствовать интересы и цели мужчины, психологически синхронизироваться с ним и быть помощником в достижении этих целей или соратником в интересном проведении времени является главной стратегией для того, чтобы девушка стала женой или подругой миллиардера, ну или хотя бы миллионера», — подытожил Андрей Зберовский.
В свою очередь, психолог
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Мужчину мотивируют не слова и поступки женщин, а понимание, что в него верят безусловно. Вот что отличает именно жен миллионеров: они верят в своего мужчину, у них нет сомнения, что он справится. Безусловную поддержку на подсознательном уровне мужчина чувствует. Рядом с такой женщиной он чувствует себя всесильным джином и начинает много зарабатывать, начинает расширяться энергетически.
Поэтому девушкам, которые хотят найти богатого мужчину, нужно «проработать» целый пласт психологических проблем, в том числе отношения с отцом, обиды на бывших партнеров и жалость к ним, необходимо научиться верить и доверять мужчинам, прокачивать женскую теплую энергию, уважать своих родителей и ценить свои границы», — отметила Сурина.
Читайте также: