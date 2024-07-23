Топ-5 правил поведения, которые помогут выйти замуж за состоятельного мужчину, назвали психологи

Многие женщины мечтают выйти замуж за состоятельного мужчину, но удается это сделать лишь некоторым. Внешние данные, несомненно, играют свою роль в привлечении внимания богатых и неженатых мужчин, но они отнюдь не главные составляющие успеха, рассказал психолог Андрей Зберовский.

«Чтобы создать действительно серьезные перспективные отношения с очень состоятельным мужчиной, девушка должна постараться попасть либо под общие цели, либо под общие интересы мужчины. Проще говоря, она должна быть полезна как-то в его делах, быть ему главным бухгалтером, экономистом, юристом, кадровиком, маркетологом или каким-то еще помощником в делах, упорядочивать его жизнь и помогать в его деятельности», — заявил специалист.

Это, по его словам, дает максимальную зону сближения. Неслучайно огромное количество успешных мужчин строят отношения и женятся на девушках, с которыми вместе работают или как-то связаны с ними по своей деятельности, отметил Зберовский.

Также у пары могут быть общие интересы, когда девушка разделяет увлечение партнера триатлоном, кайтингом, яхтингом, дайвингом, альпинизмом, скалолазанием, либо участвует в его общественной, политической или религиозной деятельности.

«Именно умение тонко чувствовать интересы и цели мужчины, психологически синхронизироваться с ним и быть помощником в достижении этих целей или соратником в интересном проведении времени является главной стратегией для того, чтобы девушка стала женой или подругой миллиардера, ну или хотя бы миллионера», — подытожил Андрей Зберовский.

В свою очередь, психолог Ангелина Сурина заявила, что женщине, чтобы стать женой миллионера, нужны определенные внутренние качества и отсутствие претензий к мужчинам и обид на них, которые часто идут из детства из-за плохих отношений с отцом.

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