Ермакова поделилась мнением о «Выжить в Дубае»: «Девочки в народной команде трусливые»

Надежда Ермакова, просматривая новый выпуск шоу ТНТ «Выжить в Дубае», удивилась, как сорвали вдруг маски «народники».

Остап Солдатов вдруг начал подковерные игры, а девочки Александра Сухорукова и Анастасия Перун неожиданно решили прятаться за спинами членов своей команды и просто соглашаться с позицией Остапа.

«В первых сериях Александра и Анастасия раскрылись: первая участница имеет инвалидность и не побоялась выполнять сложное задание проекта, вторая — работает на скорой помощи. А теперь я вижу их серыми, невзрачными, трусливыми. Так прятаться за спину 19-летней девочки? (Ани Галянт, против которой они проголосовали. — Прим. ред.) Грустно очень!

По прошествии шести серий героями проекта кажутся только Никита Плахотниченко, Аня Галянт и Андрей Зубенко. Это люди принципов, люди цельные, люди слова. Хотелось бы, чтобы в финале выигрыш получил человек, на которого в стране приятно было бы равняться», — высказалась звезда «Дома-2» Teleprogramma.pro.