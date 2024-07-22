Что там по пластике у Джигана? Рэпер стал слишком симпатичным в последнее время

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: ТНТ

Пластический хирург Владимир Плахотин «просканировал» лицо артиста зорким взглядом профессионала.

Джиган стал героем шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, поразив как фактом своего участия в телепроекте, так и внешним видом. 

38-летний рэпер, несмотря на жизнь в пустыне и физические испытания (а он к ним явно не привык), выглядит на удивление свежо: ни намека на морщинки или птоз тканей. 

Возможно, чудеса преображения случились из-за отсутствия любимого пенного напитка в рационе артиста, возможно, из-за похудения. Но, может быть, в дело вмешались пластические хирурги? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к пластическому хирургу Владимиру Плахотину.

«Джиган — молодец! Никаких «ботоксов», никаких филеров, никаких пластических операций! К услугам пластических хирургов и косметологов он не прибегал. Позитивный мужчина, энергичный, с прекрасной энергетикой, отлично выглядит! Я думаю, он занимается спортом и правильно питается и как минимум не употребляет алкоголь», — прокомментировал Плахотин.

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