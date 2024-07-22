Стоун плохо отыграл печаль по Самойловой? Конфуз в «Выжить в Дубае» со звездами

Оксана Самойлова расплакалась, прощаясь с шоу «Выжить в Дубае». Блогер сама попросилась пойти на финальные испытания проекта, но проиграла студентке Ане Галянт, которая, к слову, уже второй раз смогла «проводить» члена звездной команды за пределы шоу.

Оксана в своей прощальной речи выразила уверенность, что для всех ребят ее уход будет шоком, а ее муж Джиган, скорее всего, расплачется. Но расплакалась только она. Супруг не проронил ни слезинки. А звезды, да, рты раскрыли, но как-то выглядело это не очень естественно… Особенно вызывало вопросы поведение Саши Стоуна, который абсолютно равнодушно, а в какие-то моменты чуть ли не сдерживая улыбку, рассудил об уходе Оксаны Самойловой из проекта.

«Мы теряли и будем терять людей, а победитель будет только один», — сказал блогер.

А может, он даже рад уходу Оксаны? «Нет, он не рад уходу Самойловой: ему безразлично», — опроверг нашу версию профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга.

«Это немного разное: если бы он был рад, это бы означало, что у него были какие-то простроенные ожидания от нее. А безразличие говорит о том, что таких ожиданий не было. Также безразличие говорит о том, что Саша старается много анализировать и менее эмоционально подходить к проекту, быть более расчетливым. Он не особо интегрируется в команду, стараясь сохранить способность анализировать и оценивать сверху. Да, реакция на сообщение о том, что Самойлова уходит, у него, впрочем, как и у всех в его команде, была сыгранная, неискренняя: они сразу все поняли и осознали. Реакции звезд наигранные, то есть неискренние у всех, они больше поражены третьим проигрышем подряд, а не уходом Самойловой», — пояснил профайлер специально для Teleprogramma.pro.