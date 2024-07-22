Водонаевой, показавшей свою квартиру, вынесла вердикт психолог: «Ищет состоявшегося женатого мужчину»

Бывшая участница «Дома-2», блогер и модель Алена Водонаева дала интервью Светлане Бондарчук и показала свою квартиру. Внимание пользователей Сети привлек необычный интерьер в розовых тонах, коллекция кукол, мотоцикл и портрет последнего российского императора Николая II, на котором рядом с ним была изображена сама Водонаева.

Психолог Ангелина Сурина не исключила, что у Водонаевой есть непроработанная психологическая травма, идущая из детства и отражающаяся в том, чем она себя окружает.

«Поза, внешность, платье, распущенные волосы на портрете говорят именно о ее внутреннем состоянии любовницы. Скорее всего, у нее стоит такая установка с детства, что только любовниц любят, а жен нет. Часто женщины не могут создать семью или долго встречаются с женатым, потому что их отец, например, изменял или рано ушел из семьи к любовнице или бил маму. И, соответственно, у девочки формируется установка: женой быть опасно, а любовница — это праздник, нежность, женственность, сексуальность», — пояснила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

Квартира в розовом цвете и куклы — это триггеры, психологические костыли, которые помогают блогеру повышать свою самооценку, заявила Сурина.

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