Водонаевой, показавшей свою квартиру, вынесла вердикт психолог: «Ищет состоявшегося женатого мужчину»

Бывшая участница «Дома-2», блогер и модель Алена Водонаева дала интервью Светлане Бондарчук и показала свою квартиру. Внимание пользователей Сети привлек необычный интерьер в розовых тонах, коллекция кукол, мотоцикл и портрет последнего российского императора Николая II, на котором рядом с ним была изображена сама Водонаева.
Психолог
«Поза, внешность, платье, распущенные волосы на портрете говорят именно о ее внутреннем состоянии любовницы. Скорее всего, у нее стоит такая установка с детства, что только любовниц любят, а жен нет.
Часто женщины не могут создать семью или долго встречаются с женатым, потому что их отец, например, изменял или рано ушел из семьи к любовнице или бил маму. И, соответственно, у девочки формируется установка: женой быть опасно, а любовница — это праздник, нежность, женственность, сексуальность», — пояснила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
Квартира в розовом цвете и куклы — это триггеры, психологические костыли, которые помогают блогеру повышать свою самооценку, заявила Сурина.
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«Весь интерьер и то, что ее окружает дома, помогает Алене Водонаевой чувствовать себя крутой, чувствовать себя любимой женщиной. То есть у нее в душе живет та раненая девочка, которая хочет, чтобы ее какой-то властный, серьезный мужчина оберегал и обеспечивал. Поэтому она ищет подсознательно уже состоявшегося женатого мужчину», — резюмировала психолог.
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