Профайлер Филатов — о Муцениеце: «Отношения с Кологривым завершились по согласию»

О том, что у Агаты Муцениеце и Никиты Кологривого была интрижка, слухи ходили давно. Позже звезда сериала «Слово пацана» подтвердил, что отношения между ними действительно были.

«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но как был, так и сплыл. Недолгий совершенно», — сказал он.

А потом вдруг заявил, что никакого романа не было, дескать, он «специально потроллил» публику. Однако на «Шоу Воли» Агата Муцениеце все-таки расставила все точки над «и».

«Это был роман. Но он как был, так и сплыл. Недолгий…» Я абсолютно согласна с Никитой. Лучше и не скажешь! Никита супер, я считаю, что он очень классный», — открыто сказала Агата Муцениеце.

Вместе с тем заявление Агаты Муцениеце вызывает вопросы. А точно ли были отношения с Кологривым, ведь недавно он от них отрекся. Профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro заметил, что все-таки звезды пережили определенные чувства друг к другу.

«Это полная правда. По крайней мере, так это выглядит. Нельзя сказать, что воспоминания о романе с Кологривым для Агаты какие-то неприятные или болезненные. Даже наоборот, мы видим в определенный момент на фразе «Недолгий. Лучше не скажешь» на лице актрисы абсолютно искреннюю улыбку и позитивные эмоции. В этом моменте сомневаться невозможно. Некоторые подозрения, к которым могут привести заминки в поведении Агаты, объясняются стрессовостью и неожиданностью темы. Подводя итог, скажу, что отношения у них были и завершились позитивно по обоюдному согласию», — прокомментировал эксперт.