Лось из «Последнего героя» действительно влюблен в Суркову, считает профайлер: «Сожалеет, что ее нет рядом»

Александр Лось признался, что скучает по изгнанной соплеменнице. Фото: ТВ-3

Вождь «волков» хочет встретиться с актрисой после окончания съемок в шоу.

В третьем выпуске шоу «Последний герой» проект покинула актриса Ксения Суркова. Между ней и вождем «Племени волков» Александром Лосем завязались романтические отношения.

Лось нежно обнимал Ксению и старался заботиться о ней. Она тоже проявляла к нему симпатию. Чувства холостого Александра заметили не только телезрители, но и другие участники.

В новом выпуске реалити Лось признался, что скучает по Ксении Сурковой. Он рассказал, что актриса ему очень понравилась, и не исключил, что после приезда в Москву сможет с ней встретиться и выстроить серьезные отношения.

Профайлер Алексей Крутилин подтвердил в беседе с Teleprogramma.pro, что эмоции у Александра Лося искренние. Он действительно скучает по Ксении и, по всей видимости, влюблен в нее.

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«Эмоции печали у него на лице проскакивают. Такие эмоции у человека появляются, когда он утрачивает что-то ценное. Когда происходит утрата чего-то для нас важного, мы печалимся в этот момент. Он сожалеет, что этой женщины рядом с ним нет», — пояснил эксперт.

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