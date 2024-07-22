Лось из «Последнего героя» действительно влюблен в Суркову, считает профайлер: «Сожалеет, что ее нет рядом»

В третьем выпуске шоу «Последний герой» проект покинула актриса Ксения Суркова. Между ней и вождем «Племени волков» Александром Лосем завязались романтические отношения.
Лось нежно обнимал Ксению и старался заботиться о ней. Она тоже проявляла к нему симпатию. Чувства холостого Александра заметили не только телезрители, но и другие участники.
В новом выпуске реалити Лось признался, что скучает по Ксении Сурковой. Он рассказал, что актриса ему очень понравилась, и не исключил, что после приезда в Москву сможет с ней встретиться и выстроить серьезные отношения.
Профайлер
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«Эмоции печали у него на лице проскакивают. Такие эмоции у человека появляются, когда он утрачивает что-то ценное. Когда происходит утрата чего-то для нас важного, мы печалимся в этот момент. Он сожалеет, что этой женщины рядом с ним нет», — пояснил эксперт.
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