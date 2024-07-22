Эксперт по этикету Скиба — о «Выжить в Дубае»: «Злость, страсть, жажда победы и любовь»

Шоу «Выжить в Дубае» постепенно меняет краски. В начале сезона публику поражало поведение звезд, а теперь все чаще хвастаются своими клыками «народники».

В шестой серии проекта Оксана Самойлова тихо-мирно сама отправилась на испытания на вылет. А вот люди из народа опять пошли на сговор и большинством голосов уже во второй раз попытались слить из шоу студентку Аню Галянт. Но она вновь пришла назад с победой.

Тренер по этикету Евгения Скиба удивлена поведением участников шоу не меньше любого другого зрителя, но предлагает все-таки смотреть телепрограмму со скидкой на то, что без зрелищности и определенного нерва она не состоялась бы.

«Какие эмоции кипят на проекте! Здесь и злость, и страсть, и жажда победы, и любовь... По правилам этикета демонстрировать эмоции в обществе не принято. Именно поэтому мы не видим эмоций монархов и высокостатусных людей. А шоу должно вызывать реакцию зрителей, и чем эта реакция острее, тем лучше для создателей игры», — сказала в беседе с Teleprogramma.pro эксперт по этикету.