Домработница Люся про Пугачеву: «Таких людей больше нет!»

Экс-домработница Аллы Пугачевой до сих пор стоит горой за народную артистку. Людмила Дорондова, или просто Люся, считает, что проклинающие ее люди просто не знают ситуацию, в которую попала звезда. А певица как была хорошим человеком, так и остается им по сей день.

«Алла Пугачева — на самом деле женщина очень жизнерадостная, веселая, щедрая. И такая заводила! Она в любой компании становится центром внимания. Вот сейчас пишет желтая пресса про нее: «Хриплый голос». Он не хриплый! Если нужно, она и сейчас может спеть великолепно хоть с микрофоном, хоть без микрофона.

Честно скажу, до нее всегда люди мечтали хотя бы дотронуться. Мне человек один сказал посторонний: «Я оказался в одной компании с Аллой Борисовной. Какая же она умная! Таких людей больше нет!» — рассказала Teleprogramma.pro Людмила Дорондова.