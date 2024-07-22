Почему Бородина запретила выгонять Сердюкова из шоу «Последний герой», объяснил профайлер

В четвертом выпуске реалити-шоу «Последний герой» «Племя медведей» проголосовало против блогера Николая Сердюкова, снискавшего славу скандалиста. Сердюков часто высмеивал соплеменников, а также называл себя серым кардиналом в команде и постоянно указывал на свои заслуги перед племенем.
Ведущая шоу Ксения Бородина воспользовалась своим правом вето и запретила выгонять Сердюкова. Участникам пришлось проголосовать еще раз, в итоге проект покинула Александра Маслакова.
Многие телезрители осудили решение Бородиной, а некоторые и вовсе высказали мнение, что она испытывает симпатию к Николаю.
Профайлер
На это, как отметил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro, указывает то, что Ксения Бородина как минимум три раза прикрывала глаза, когда хвалила Николая Сердюкова.
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«Если посмотреть фрагмент, где она говорит свою речь по итогу голосования, то можно предположить, что это просто сценарий шоу и ей нужно оставить сильного игрока в команде. Чтобы дальше были рейтинги, чтобы дальше были какие-то эмоции участников, чтобы было интереснее. Никакой там привязанности или симпатии нет», — заявил Крутилин.
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