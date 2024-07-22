Почему Бородина запретила выгонять Сердюкова из шоу «Последний герой», объяснил профайлер

В четвертом выпуске реалити-шоу «Последний герой» «Племя медведей» проголосовало против блогера Николая Сердюкова, снискавшего славу скандалиста. Сердюков часто высмеивал соплеменников, а также называл себя серым кардиналом в команде и постоянно указывал на свои заслуги перед племенем.

Ведущая шоу Ксения Бородина воспользовалась своим правом вето и запретила выгонять Сердюкова. Участникам пришлось проголосовать еще раз, в итоге проект покинула Александра Маслакова.

Многие телезрители осудили решение Бородиной, а некоторые и вовсе высказали мнение, что она испытывает симпатию к Николаю.

Профайлер Алексей Крутилин считает, что здесь все гораздо прозаичнее: сценаристы решили оставить сильного и рейтингового игрока.

На это, как отметил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro, указывает то, что Ксения Бородина как минимум три раза прикрывала глаза, когда хвалила Николая Сердюкова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .