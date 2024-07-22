Какую пластику делала 69-летняя Евгения Симонова из «Обыкновенного чуда», рассказал хирург Короткий

Евгения Симонова выглядит довольно моложаво для своих лет. Фото: Global Look Press

Актриса утверждает, что не ложилась под нож пластического хирурга.

Актриса Евгения Симонова в недавнем интервью заявила, что не прибегала к услугам пластических хирургов. 69-летняя артистка рассказала, что не является сторонницей «жестких процедур» и использует «мягкие средства». Симонова призналась, что у нее нет задачи выглядеть намного моложе.

Между тем интернет-пользователи отметили моложавый вид актрисы. По мнению некоторых из них, Симонова сейчас выглядит не намного старше, чем когда играла роль принцессы в фильме «Обыкновенное чудо» (1978 г.).

Однако пластический хирург Игорь Короткий считает, что Евгения Симонова вполне выглядит на свой возраст. В беседе с Teleprogramma.pro он не исключил, что актриса делала пластику век и нитевую подтяжку лица.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Если сказать откровенно, на 70 лет Евгения Симонова и выглядит. Думаю, у нее явно была пластика век. Фейслифтинг, скорее всего, она и не делала, потому что у нее нет лишнего веса и накопления большого количества жировой ткани в области брылей. Вполне возможно, что она действительно ограничивалась косметологическим уходом за тканями лица. 

Структура лица Симоновой подходит для имплантации гликолевых нитей в область лица, подбородка и шеи. Возможно, как раз такие процедуры она и делала, потому что они существенно омолаживают лицо», — заявил специалист.

Фото: кадр видео

Читайте также:

Читайте также