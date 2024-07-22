Какую пластику делала 69-летняя Евгения Симонова из «Обыкновенного чуда», рассказал хирург Короткий

Актриса Евгения Симонова в недавнем интервью заявила, что не прибегала к услугам пластических хирургов. 69-летняя артистка рассказала, что не является сторонницей «жестких процедур» и использует «мягкие средства». Симонова призналась, что у нее нет задачи выглядеть намного моложе.

Между тем интернет-пользователи отметили моложавый вид актрисы. По мнению некоторых из них, Симонова сейчас выглядит не намного старше, чем когда играла роль принцессы в фильме «Обыкновенное чудо» (1978 г.).

Однако пластический хирург Игорь Короткий считает, что Евгения Симонова вполне выглядит на свой возраст. В беседе с Teleprogramma.pro он не исключил, что актриса делала пластику век и нитевую подтяжку лица.

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