Какую пластику делала 69-летняя Евгения Симонова из «Обыкновенного чуда», рассказал хирург Короткий

Актриса Евгения Симонова в недавнем интервью заявила, что не прибегала к услугам пластических хирургов. 69-летняя артистка рассказала, что не является сторонницей «жестких процедур» и использует «мягкие средства». Симонова призналась, что у нее нет задачи выглядеть намного моложе.
Между тем интернет-пользователи отметили моложавый вид актрисы. По мнению некоторых из них, Симонова сейчас выглядит не намного старше, чем когда играла роль принцессы в фильме «Обыкновенное чудо» (1978 г.).
Однако пластический хирург
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«Если сказать откровенно, на 70 лет Евгения Симонова и выглядит. Думаю, у нее явно была пластика век. Фейслифтинг, скорее всего, она и не делала, потому что у нее нет лишнего веса и накопления большого количества жировой ткани в области брылей. Вполне возможно, что она действительно ограничивалась косметологическим уходом за тканями лица.
Структура лица Симоновой подходит для имплантации гликолевых нитей в область лица, подбородка и шеи. Возможно, как раз такие процедуры она и делала, потому что они существенно омолаживают лицо», — заявил специалист.
Фото: кадр видео
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