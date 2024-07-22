В бывшей комнате Рапунцель и Дмитренко на «Доме-2» обнаружили странную энергетику

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал историю, связанную с бывшими участниками телестройки Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко.

Они поженились на проекте, родили двух дочек. Для супругов был выделен отдельный дом, где они жили всей семьей.

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«Люди говорили, что в доме Рапунцель и Дмитренко происходит что-то мистическое, возможно, обитает какой-то дух. Об этом сообщала и сама Ольга. Она слышала странные звуки, падали предметы, а ночью по дому кто-то ходил. Кроме того, Дима и Ольга постоянно ругались и выясняли отношения. Ни дня не проходило, чтобы они жили спокойно.

Многие думали, что скандалы связаны в том числе с тем, что в доме пары какая-то странная аура. После того как Рапунцель и Дмитренко ушли с проекта, пары, жившие в их комнате, тоже постоянно ссорились. И пошел слух, что в этой комнате царит дух Ольги Рапунцель либо дух, живший при Ольге. Потому что после нее осталась какая-то странная скандальная энергетика», — заявил Беккужев в беседе с Teleprogramma.pro.