Участники «Дома-2» считают, что Безверхова приворожила Григорьева: «С другими девушками ничего не получается»

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал о непростых отношениях Клавдии Безверховой и Игоря Григорьева. Многие участники шоу считают, что Клава, которая гадает на картах и проводит различные магические ритуалы, приворожила Игоря.
У Безверховой и Григорьева были достаточно серьезные и длительные отношения. Они даже говорили о возможной свадьбе, но потом расстались.
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«После этого Игорь пытался строить отношения с новыми девушками, но у него ничего не получалось. Пусть и единоразово, скажем так, но он постоянно возвращается к Клаве, и они проводят ночь вместе. То есть Григорьев начинает встречаться с новой девушкой, потом у него происходит интим с Безверховой. В результате возникает конфликт с этой новой девушкой и они расстаются.
Он пытается снова строить отношения уже с другой девушкой, и опять его тянет к Клаве, и у них происходит интимная близость. Как будто бы Клавдия его чем-то притягивает. И некоторые считают, что действительно был приворот. Игорю даже советуют провести магический обряд для того, чтобы он забыл о Безверховой и больше про нее не вспоминал», — сообщил Беккужев в беседе с Teleprogramma.pro.
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