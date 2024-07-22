Участники «Дома-2» считают, что Безверхова приворожила Григорьева: «С другими девушками ничего не получается»

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал о непростых отношениях Клавдии Безверховой и Игоря Григорьева. Многие участники шоу считают, что Клава, которая гадает на картах и проводит различные магические ритуалы, приворожила Игоря.

У Безверховой и Григорьева были достаточно серьезные и длительные отношения. Они даже говорили о возможной свадьбе, но потом расстались.

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