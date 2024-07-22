За кого выйдет замуж Лиза Галкина — претендент уже назван: Анна Горшкова, таролог, рассказала как есть

В том, что младшая дочь Аллы Пугачевой обладает многими талантами, вряд ли у кого-то есть сомнения. Девочка эрудирована, говорит на нескольких языках, танцует, поет, к тому же обладает миловидной внешностью.

Поклонникам Лизы, конечно же, хочется видеть ее во взрослом будущем успешной, самореализовавшейся и счастливой в личной жизни. Удивительно, но при всех прекрасных качествах наследницы известной певицы и достатке она не выберет себе в пару миллионера. Ей придется по духу человек интересный, вольный и не привязанный к материальным благам.

Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала таролог Анна Горшкова .

«Рядом с Лизой в ее взрослом будущем окажется человек-странник, путешественник, комфорт ему не обязателен. Можно сказать, он ведет кочевой образ жизни. Это человек-настроение, он молниеносно меняется. Но, поскольку Елизавета унаследовала от родителей сильный характер, она сможет его негативные стороны смягчить, переменить в лучшую сторону. Они сумеют найти равновесие и жить гармоничной семьей», — рассказала нам таролог.

Любопытно, что нейромозг назвал для нашего издания даже конкретные фамилии знаменитостей, кто бы мог составить пару дочери Пугачевой. Об этом читайте здесь.