Что вывело Ермакову из себя в «Выжить в Дубае»: подлость, малодушие и разочарование

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не смогла скрыть своих эмоций при просмотре телешоу ТНТ «Выжить в Дубае».

Особенно впечатлило Надежду поведение Джигана, Оксаны Самойловой, Надежды Сысоевой и Саши Стоуна, которые за 10 млн готовы душу продать.

«Для меня эта четверка — Самойлова, Джиган, Сысоева, Стоун — мерзкая», — сказала Ермакова.

Надежда заметила, что блогерам немало лет, около 35–40, они имеют огромное количество подписчиков. И должны бы являть собой пример для подражания своим почитателям.

«Я отписалась от них, они выглядят мерзко. Мне жалко, что появляются такие блогеры с огромной многомиллионной аудиторией, малодушные которых проявилось в шоу «Выжить в Дубае». У них огромные миллионные аудитории, они являются лидерами мнений. И очень жаль, что вот на таких лидеров мнений ориентируются малоопытные зрители», — сказала Ермакова.

Не понравилось Надежде Ермаковой и поведение Торнике Квиатиани, который не проявляет свое мнение в проекте, а только приспосабливается к имеющимся обстоятельствам.

Также удивил участницу реалити «Дом-2» тот факт, что даже после выпуска шоу звезды продолжают оправдывать свое поведение, не признавая ошибок.

«Седокова была на проекте недолго, но я согласна с ней, что соперника надо уважать», — сказала Надежда Ермаков.

Она выразила симпатию команде «народников» и заметила, что они смотрятся в шоу настоящим сплоченным коллективом.