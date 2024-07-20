Призыв Саши Савельевой отдыхать без детей оценила психолог Вакалюк: «Разные люди имеют разные потребности»

Певица Саша Савельева считает, что родители должны отправляться в отпуск без детей, иначе им не удастся хорошо отдохнуть и набраться сил.
Жена актера Кирилла Сафонова сослалась на высказывание об отдыхе, сделанное физиологом Иваном Павловым.
По словам певицы, во время отдыха нужно быть избавленным от ответственности за кого-либо. Чтоб не испытывать чувство вины, нужно запланировать поездку всей семьей и отдельно отдых супругов.
Для отдыха без детей хватит недели или даже пяти дней, чтобы перезагрузиться, уверена исполнительница.
Психолог
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«Разные люди имеют разные потребности в отдыхе. Для некоторых людей отдых без детей может быть необходим для перезагрузки, а для других — присутствие детей может приносить радость и удовлетворение», — пояснила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
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