Призыв Саши Савельевой отдыхать без детей оценила психолог Вакалюк: «Разные люди имеют разные потребности»

Певица Саша Савельева считает, что родители должны отправляться в отпуск без детей, иначе им не удастся хорошо отдохнуть и набраться сил.

Жена актера Кирилла Сафонова сослалась на высказывание об отдыхе, сделанное физиологом Иваном Павловым.

По словам певицы, во время отдыха нужно быть избавленным от ответственности за кого-либо. Чтоб не испытывать чувство вины, нужно запланировать поездку всей семьей и отдельно отдых супругов.

Для отдыха без детей хватит недели или даже пяти дней, чтобы перезагрузиться, уверена исполнительница.

Психолог Анна Вакалюк не согласились с таким заявлением. Она отметила, что все зависит от конкретной семьи и потребностей родителей.

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