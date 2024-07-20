О детях Киркорова, которых он отправил на учебу в Дубай, высказалась психолог: «Не очень хорошо для их развития»

Филипп Киркоров отправил своих детей учиться в престижную международную школу в Дубае. За их проживание и обучение он платит 11 миллионов рублей в год.

До этого 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Мартин учились в московской частной школе.

Психолог Анна Вакалюк рассказала, как может отразиться на дочери и сыне артиста длительная разлука с ним. В последнее время Алла-Виктория начала записывать и выкладывать в соцсетях ролики, высмеивающие отца. Пользователи предположили, что дочь на него обижена.

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