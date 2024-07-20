О детях Киркорова, которых он отправил на учебу в Дубай, высказалась психолог: «Не очень хорошо для их развития»

Дочь и сын певца учатся в престижной школе. Фото: Global Look Press

У Аллы-Виктории и Мартина может на всю жизнь остаться страх быть брошенными.

Филипп Киркоров отправил своих детей учиться в престижную международную школу в Дубае. За их проживание и обучение он платит 11 миллионов рублей в год. 

До этого 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Мартин учились в московской частной школе.

Психолог Анна Вакалюк рассказала, как может отразиться на дочери и сыне артиста длительная разлука с ним. В последнее время Алла-Виктория начала записывать и выкладывать в соцсетях ролики, высмеивающие отца. Пользователи предположили, что дочь на него обижена.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«На самом деле это действительно не очень хорошо для развития детей. Потому что в будущем, вырастая, такие люди начинают вступать в отношения, и у них возникает страх, что их бросят, опять оставят, как это было в детстве. И, соответственно, такие отношения со второй половинкой не могут быть стабильными и счастливыми. 

Это либо будет гиперконтроль, либо, наоборот, цепляние за партнера, либо третий вариант, когда вообще не хотят вступать ни в какие отношения, потому что боятся, что их бросят. Но это гипотетически, что может развиться при таком подходе воспитания», — заявила психолог в беседе с Teleprogramma.pro.

Читайте также:

Читайте также