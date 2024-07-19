Старушечьи руки Бони удивили косметолога Гаевскую: «У нее уже скелетизация кистей»

Подписчики модели и блогера Виктории Бони обратили внимание на ужасное состояние кистей ее рук на фото. Они контрастировали со внешностью бывшей участницы «Дома-2» и напоминали руки пожилой женщины.

Врач дерматолог, косметолог Лидия Гаевская удивилась тому, что Виктория, которая трепетно следит за своим лицом и даже делала фейслифтинг, не уделяет внимание рукам.

«Не только лицо требует ухода, но и шея, зоне декольте и руки. Это визитная карточка женщины. Многие жалеют деньги на уход за руками и вообще забывают про него. А руки — это зеркало вашего возраста. Потому что идет быстрое истончение подкожной жировой клетчатки, так как это орган с повышенной двигательной активностью. Естественно, самое главное — профилактика, когда проблем еще нет. Необходимо увлажнение кожи с помощью кремов», — отметила Гаевская в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, пластическая хирургия здесь абсолютно бессильна, Боне может помочь только косметолог.

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