Старушечьи руки Бони удивили косметолога Гаевскую: «У нее уже скелетизация кистей»

Подписчики модели и блогера Виктории Бони обратили внимание на ужасное состояние кистей ее рук на фото. Они контрастировали со внешностью бывшей участницы «Дома-2» и напоминали руки пожилой женщины.
Врач дерматолог, косметолог
«Не только лицо требует ухода, но и шея, зоне декольте и руки. Это визитная карточка женщины. Многие жалеют деньги на уход за руками и вообще забывают про него. А руки — это зеркало вашего возраста.
Потому что идет быстрое истончение подкожной жировой клетчатки, так как это орган с повышенной двигательной активностью. Естественно, самое главное — профилактика, когда проблем еще нет. Необходимо увлажнение кожи с помощью кремов», — отметила Гаевская в беседе с Teleprogramma.pro.
По ее словам, пластическая хирургия здесь абсолютно бессильна, Боне может помочь только косметолог.
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«У Виктории уже скелетизация кистей и выраженная контурация вен. Необходимо заполнение филлерами, уплотнение ткани и стимуляция выработки собственного коллагена гиалуроновой кислотой. Вот только таким образом можно омолодить кисти рук», — пояснила специалист.
Фото: соцсети
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