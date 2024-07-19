Брежневу, заявившую о тяжелом разводе с Меладзе, уличил во лжи профайлер: «Нет настоящих эмоций печали»

Вера Брежнева на днях призналась в интервью, что тяжело пережила развод с композитором Константином Меладзе. По ее словам, разрыв был сложным и даже сейчас она не может сдержать эмоций. После этих слов Брежнева чуть не расплакалась.
Профайлер
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«Здесь идет выдавливание слез из себя и в то же время улыбка. Нет настоящих эмоций печали. Брежневу можно отнести к демонстративному психотипу, судяпо ее внешности, одежде и манере общения. Девочка-звезда, успешная в свое время, привыкшая к вниманию мужчин. Она относится к типу личности, для которого слезы, истерики, плач являются одной из норм коммуникации с окружающим миром.
Такие персоны хотят показать, что тоже люди и испытывают определенные чувства, хотя на самом деле это всего лишь момент манипуляции, не более того. Ну и контекст. Это интервью, хайп, разборки — все, чем занимается любой медийный человек, который находится в медиапространстве», — отметил Крутилин в беседе с Teleprogramma.pro.
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