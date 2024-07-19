Брежневу, заявившую о тяжелом разводе с Меладзе, уличил во лжи профайлер: «Нет настоящих эмоций печали»

Вера Брежнева на днях призналась в интервью, что тяжело пережила развод с композитором Константином Меладзе. По ее словам, разрыв был сложным и даже сейчас она не может сдержать эмоций. После этих слов Брежнева чуть не расплакалась.

Профайлер Алексей Крутилин , посмотрев видео с заявлением артистки, сделал вывод, что она говорит неправду.

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