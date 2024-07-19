Беккужев рассказал о мистических событиях, происходивших на съемках «Дома-2» на Сейшелах

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» журналист Антон Беккужев в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о мистических событиях, происходивших с участниками телестройки, когда они жили на Сейшелах. Остров, где была съемочная площадка, находился совсем недалеко от экватора.

«Существует поверье, что это место вообще такое, достаточно мистическое. Очень многие участники отмечали, что именно на Сейшельских островах с ними происходило что-то необычное. Например, были те, кто говорил, что на Сейшелах им постоянно снились вещие сны. Эти сны буквально через пару дней сбывались. Кроме того, на этом острове, как рассказывали местные жители, обитает дух некой смотрительницы», — сообщил телеведущий.

Участники «Дома-2», по его словам, пытались вызвать эту таинственную женщину, хранительницу Сейшел, проведя небольшой обряд. Нужно было прочитать специальное заклинание.

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